Campedelli: “Senza il Chievo non ho ragione di esistere”

"Una riammissione in Serie B in sovrannumero? Difficile, ma non impossibile. Mi faccio poche illusioni però. Siamo al nono round di un incontro di boxe e stavolta siamo in vantaggio. Per troppi mesi abbiamo preso bastonate, ci sono stati litigi e altro, ma ora il Chievo deve tornare a giocare a calcio perché non si può sparire in quel modo. I soldi sono importanti, ma c'è anche altro. Progetto col Sona? Non c’entra niente con il motivo per cui ho convocato una conferenza stampa oggi. Se le cose matureranno vedremo. L’unica cosa che ancora mi tiene ancorato è il calcio. Se torneremo fra qualche mese? Lo sa solo uno che sta più in alto di me. Il Sona è un'altra strada, non si ferma niente a prescindere. Concettualmente voglio vedere il Chievo tornare a giocare a calcio, risarcimento e tutto il resto va bene... Senza per me non c'è ragione di esistere".