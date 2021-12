Campionati europei, sono tre le squadre a non aver mai vinto

Le tre squadre sono ultime nei loro campionati

Ci sono tifoserie che non hanno potuto finora abbandonare lo stadio felici per la vittoria della propria squadra. Nei maggiori campionati europei infatti solo tre club non hanno ancora vinto. Una è in Premier League, un'altra nella Liga e la terza è una neopromossa in Bundesliga. In Inghilterra a secco c'è il Newcastle ultimo in classifica con 7 punti dopo 14 turni. La ricchissima proprietà farà acquisti faraonici a gennaio per salvare i magpies ma intanto la situazione è complicata. Anche il Levante con 7 punti dopo 15 turni di campionato spagnolo è ultimo in classifica. Stessa sorte ma con appena un punto in classifica dopo 13 partite giocate tocca al Greuther Fürth. I biancoverdi sono staccatissimi in classifica visto che la penultima è l'Arminia Bielefeld con 9 punti.