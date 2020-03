Campionato durante la settimana e coppe europee nel weekend, spunta l’ipotesi

Per far fronte all’emergenza Coronavirus, le federazioni calcistiche di tutta Europa stanno lavorando per cercare di ridisegnare i campionati e le coppe europee. Lo stop forzato dovuto alla pandemia di Covid-19 ha scombussolato i calendari dei vari campionati europei e soprattutto quello italiano.

CHAMPIONS NEL WEEKEND – Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport i calendari potrebbero ridisegnarsi in questo modo: Champions ed Europa League nel weekend, con i vari campionati nazionali che si disputerebbero durante la settimana. Un’opzione che però sembrerebbe non soddisfare la Lega Serie A che ha di fatto il calendario più congestionato dopo i vari rinvii causati dal Coronavirus.