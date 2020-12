Campobasso, l’imprenditore americano Rizzetta prende il club

Il calcio interessa molto agli imprenditori americani. Dopo la Roma del texano Dan Friedkin, il Parma acquistato da Gruppo Krause, la Fiorentina acquisita dal CEO di Mediacom, Rocco Commisso e il Catania con Tacopina vicino alla firma, un altro club italiano sta per passare nelle mani di tycoon a stelle e strisce. Come riporta calcioefinanza.it, la North Sixth Group, LLC, (Family Office holding con sede a New York) sta per annunciare l’acquisizione di una quota del club italiano SSD Città di Campobasso. Il club molisano milita in Serie D ed è stato fondato nel 1919. Le partite in casa si giocano in uno stadio con una capienza di 25.000 posti a sedere, il Nuovo Romagnoli. Con questo investimento, la North Sixth Group si unisce al fondo di investimento con sede in Svizzera, Halley Holding SA, nella proprietà del club. Nel 2019, Halley Holding SA ha realizzato un investimento storico per la città di Campobasso con l’obiettivo di costruire un club che possa competere nelle categorie più alte del calcio italiano. L’investimento è volto a far crescere il settore giovanile del club, a migliorare le strutture sportive. «La Regione Molise ed il suo capoluogo Campobasso sono luoghi speciali, posizionati strategicamente tra Roma e Napoli: possono vantare tutte le attrattive molto apprezzate da chi viaggia verso l’Italia – una cucina divina, una popolazione ospitale, un ricco patrimonio storico e artistico, spiagge bellissime e montagne mozzafiato», ha affermato Matt Rizzetta.