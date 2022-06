Canada, stipendi non adeguati: sciopero dei calciatori e amichevole annullata

Il caso prima della sfida contro Panama

L'amichevole del Canada contro il Panama è stata annullata poche ore prima del calcio d'inizio a causa di uno sciopero indetto dai giocatori nordamericani, insoddisfatti delle condizioni salariali offerte dalla loro federazione in un nuovo contratto collettivo. L'annuncio è arrivato anche dalla stessa Federcalcio nazionale nel quale si spiega come la nazionale maschile canadese ha dichiarato di aver rifiutato i termini di un nuovo contratto offerto dalla propria federazione giovedì scorso.

"Canada Soccer ha aspettato fino alla sera del 2 giugno per presentare un'offerta arcaica e il segretario generale e il presidente della federazione si sono resi disponibili per la prima volta a contattare i giocatori solo il 4 giugno alle 16. Per questi motivi, abbiamo deciso a malincuore di non giocare la partita contro il Panama. È ora di prendere posizione per il futuro del calcio in Canada".