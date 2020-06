Candreva pensa ai tifosi: “Speriamo di donare spensieratezza e sorrisi a tutti”

Prima ci sarà la Coppa Italia e il ritorno contro il Napoli per nulla facile, poi il recupero della Serie A ed infine la ripartenza della stagione. L’Inter sarà tra le squadre più impegnate in questo momento di ripresa del calcio italiano e Antonio Candreva non vede l’ora di tornare a correre sull’erba del campo.

L’esterno nerazzurro ha avuto un bel messaggio per i suoi tifosi e per tutti gli appassionati del pallone. Sul proprio profilo Instagram, ecco una riflessione da applausi dell’ex Lazio: “Ci siamo quasi…e non vediamo l’ora. Il prato verde, i compagni, le emozioni che solo questo sport ci regala. Speriamo di donare spensieratezza e sorrisi a tutti i nostri tifosi, dopo questo periodo di sofferenza e difficoltà per tutti e per tutto il Paese”, ha scritto Candreva sul social network.