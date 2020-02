Caniggia, che attacco a De Rossi: “Al Boca in vacanza, si era già ritirato…”

L’esperienza di Daniele De Rossi al Boca Juniors è durata solamente pochi mesi. Il centrocampista, dopo l’addio alla Roma, aveva deciso di intraprendere una nuova avventura in Argentina, ma qui, a causa di continui guai fisici, non è riuscito a mettersi particolarmente in luce. Sulla sua esperienza in Sud America, ai microfoni di Canal 26, è ritornato l’ex attaccante Claudio Caniggia, noto in Italia per aver indossato le maglie di Verona, Atalanta e Roma.

VACANZA – “De Rossi qui è stato in vacanza, si era già ritirato alla Roma. Ha avuto numerosi problemi fisici, non si può pensare di giocare solamente grazie al proprio nome”.

DE ROSSI SI CONFESSA: “L’ADDIO ALLA ROMA DEVASTANTE…”