Caniggia piange Maradona: “Era come un fratello”

Si erano scambiati alcuni messaggi meno di un mese fa in occasione del sessantesimo compleanno di Maradona e mai, Claudio Paul Caniggia avrebbe pensato che dopo quel post social condiviso lo scorso 30 ottobre, il successivo sarebbe stato di questo tipo. Anche l’ex giocatore piange la scomparsa del Pibe de Oro e lo fa dopo aver riflettuto tutta la notte.

I pensieri di Caniggia

Non appena appresa la notizia della scomparsa del Diez, Caniggia era rimasto senza parole commentando su Twitter: “Sono devastato. Era come un fratello. Non ho alcuna parola in questo momento. Voglio solo dire ai suoi familiari che li accompagno in questo dolore”.

A mente leggermente più calma, e dopo aver provato a riflettere di notte, l’ex giocatore argentino ha voluto omaggiare Maradona trovando poche ma significative parole: “Il più grande della storia”, ha scritto su Instagram pubblicando alcune immagini che ritraggono i due abbracciati in diversi momenti della loro carriera.