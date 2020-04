Cannavaro a Totti e Del Piero: “Avete vinto il Mondiale grazie a me”

Fabio Cannavaro ha affrontato in campo per diverse volte Alessandro Del Piero e Francesco Totti, riuscendo anche a neutralizzare le loro invenzioni in alcune occasioni. Stavolta all’ex capitano della Nazionale italiana, vincitrice al Mondiale 2006, tocca entrare scherzosamente in tackle sui commenti ironici dei suoi vecchi compagni di avventura che lo hanno preso in giro nelle precedenti dirette sul Pallone d’oro vinto proprio nell’anno del trionfo iridato. Cannavaro ha spiegato su Instagram insieme a Hernan Crespo: “Ieri i due fenomeni, Del Piero e Totti, scherzavano sul mio Pallone d’Oro. Guardando quei due, Ale non giocava e Totti non stava in piedi al mondiale: gli ho detto che se hanno vinto è grazie a me”.