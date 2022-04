Cannavaro: “Allenare la Nazionale italiana è un obiettivo. Sul campionato…”

Parla il mister sul futuro in Italia e con la Nazionale

Ospite a DAZN, nel nuovo format Supertele, Fabio Cannavaro , storico ex difensore e ora allenatore, ha parlato delle sue ambizioni da mister tra club e Nazionale italiana. Il Pallone d'Oro 2006 ha parlato dell'Italia e della voglia di diventare un giorno CT: "E' sicuramente un obiettivo, ci ho passato più di 15 anni in Nazionale. Un giorno vorrei tornare in un ambiente che conosco bene, ho lavorato lì per tanti anni. Credo sia nomale".

Poi sui club e la sua esperienza da allenatore: "Ormai alleno da tanti anni, da agosto sono rientrato dopo 5 anni in Cina. E volevo una pausa. Sto studiando, sto vedendo tante partite, la voglia è di rimettersi in gioco". Su quanto fatto in Cina: "Non vale come esperienza? E' il pensiero di tanta gente, si vede il campionato con occhio diverso. Si pensa che il calcio esista solo in Europa. Allenare non è facile, soprattutto quando vinci. La mia esperienza lì l'ho fatta perché ho allenato due squadre diverse. Sono andato in B, sono partito da lì e sono arrivato in Champions. E' un errore in generale, il calcio fuori dall'Europa non conta? Invece si gioca! Si fanno tante esperienze e invito tanti allenatori a fare quest'esperienze", ha detto Cannavaro.