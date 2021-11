Cannavaro avverte: “Ora voglio misurarmi col calcio europeo”

Fabio Cannavaro si candida come allenatore in una squadra europea dopo l'esperienza in Cina

Redazione ITASportPress

Fabio Cannavaro ha concluso da poco la sua avventura con il Guangzhou Evergrande. Ora l'ex difensore italiano rilancia la sua candidatura come tecnico affermato anche nei campionati europei. Il difensore parla delle sue ambizioni in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca: "Sto guardando molte partite di tutti i campionati. Faccio l'allenatore da sei anni, ho la mia squadra di lavoro, il mio sistema, le mie idee... e ora sono pronto per allenare in Europa. Il calcio europeo è ciò di cui ho bisogno ora. Mi sono fermato ad agosto e sento già il fuoco dentro, voglio tornare. La panchina adesso è la mia passione ed è quello che voglio continuare a fare. Da giocatore non pensavo di fare l'allenatore, ma a poco a poco mi sono appassionato e ora non posso stare senza allenamento".