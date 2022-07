Cannavaro avvisa Bremer: “Giocare nella Juventus è un’altra cosa”

BREMER - "Sinceramente pensavo che il brasiliano andasse all’Inter, ma anche in questo caso è valsa la forza economica del club che l’ha poi preso. Alla fine la Juve ha incassato tanto per il trasferimento di De Ligt al Bayern, ha avuto la liquidità per comprare. Bremer è stato il miglior difensore dello scorso anno, ha tecnica e fisicità. Ma giocare nel Torino è un’altra cosa che farlo nella Juventus. Sono curioso di vedere se si confermerà. A questo punto credo che l’Inter, se ci riesce, trattenga Skriniar", ha detto Cannavaro .

DIFENSORI - Parlando poi di due centrali difensivi che sono partiti in queste giornate, Chiellini e Koulibaly: "Koulibaly? Credo sia la perdita più importante di tutte le altre. Per il grande valore tecnico del giocatore e anche per la sua esperienza. La Premier è il campionato più affascinante e più strutturato, comprendo l’ambizione del giocatore. Lui vuole vincere e lì può farlo. Lo merita". E su Chiellini: "Lui è andato nel campionato più stabile del mondo. Lo ha fatto a fine carriera e ha tutto il mio rispetto per una scelta di vita importante per la sua famiglia, per i suoi figli. Condivido anche la scelta di Insigne, Bernardeschi e Criscito. Hanno un’età inferiore, ma per un motivo o l’altro non erano soddisfatti in Italia. Il calcio è nel mondo, un concetto che facciamo ancora fatica a comprendere".