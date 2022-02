Cannavaro ci crede: “Napoli, battere il Barcellona può dare spinta per scudetto”

Il commento dell'ex storico difensore

Fabio Cannavaro, ex calciatore del Napoli e campione del Mondo nel 2006, in una intervista a Il Messaggero ha parlato in vista del match tra gli azzurri e il Barcellona di questa sera in Europa League. Una gara importante per il cammino europeo dei partenopei ma anche in ottica campionato, specie se l'esito sarà il successo.