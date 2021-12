Cannavaro è pronto per una nuova avventura: “Torno ad allenare”

L'ex difensore e ora allenatore pronto a rimettersi alla guida di una squadra

Fabio Cannavaro è pronto a tornare ad allenare. Dopo aver vinto tutto da giocatore e aver iniziato con dei bei successi come allenatore soprattutto in Cina, l'ex difensore è pronto a rimettersi in gioco dopo un periodo di pausa. Lo ha ammesso lui stesso nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Torno ad allenare. In questi mesi ho ricevuto tante proposte, in particolare dall’Asia, ma ora voglio misurarmi con l’Europa".

E ancora: "Sono stato un mese a Londra, mia figlia vive lì, ho conosciuto un sacco di persone e iniziato una collaborazione con Pini Zahavi. Mi sono dato un tempo, sto fermo fino a dicembre, poi comincio a girare per campi d’allenamento. Ho parlato con Tuchel per seguire il Chelsea, con Guardiola per il City, e mi piacerebbe poter vedere Spalletti a Castel Volturno. Per ora ci sono passato solo in bici. E non mi sono fermato", le parole di Cannavaro.