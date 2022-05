Cannavaro, futuro in Spagna: il suo prossimo club può essere in Liga

L'ex difensore potrebbe allenare nel massimo campionato spagnolo

Potrebbe esserci la Spagna ed in particolare la Liga nel futuro di Fabio Cannavaro . Il mister potrebbe mettersi nuovamente in gioco dopo l'esperienza cinese e le voci che lo volevano pronto a guidare l'Italia in caso di addio di Roberto Mancini.

Il numero uno ha ancora bene in mente le doti del mister sottolineate nella sua esperienza asiatica e per questo sarebbe molto interessato a lui. Per l'ex difensore italiano si era parlato anche di una ipotesi MLS, a Toronto, ma lui vorrebbe rimanere in Europa. La pista Espanyol potrebbe diventare ancora più calda nelle prossime settimane.