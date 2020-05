Cannavaro racconta: “Portavo Ibra in motorino a Posillipo, con me in allenamento…”

In questo periodo di stop forzato, le vecchie glorie del nostro calcio si intrattengono spesso in dirette sociale per soddisfare le curiosità dei tifosi. Tra i più attivi ci sono sicuramente Fabio Cannavaro e Christian Vieri. L’ex difensore nell’ultima diretta ha toccato tanti temi, tra aneddoti e ricordi della sua carriera.

IBRA – Tramite il suo canale Instagram, Cannavaro ha parlato dei giri in motorino a Napoli con Ibra: “L’ho portato nei vicoli, a Posillipo, a vedere il golfo e lo stadio: si è divertito e innamorato della città. Io e lui cazzeggiavamo sempre, lo prendevo in giro dalla mattina alla sera. Zlatan fa ridere, è molto divertente, si vede che da giovane ha sofferto, è diventato un leader, un giocatore straordinario Quando venne alla Juventus rispettava tantissimo Capello e aveva bisogno di un allenatore così. All’inizio contro di me non la beccava mai, gli passavo sotto le gambe e gli dicevo che se voleva divertirsi col pallone poteva farlo tirando in porta alla fine della partitella“.

Cannavaro e le frasi di Chiellini

Hanno fatto molto discutere in questi giorni le parole di Giorgio Chiellini riguardo a Balotelli e Felipe Melo. Nel suo libro il capitano della Juventus non è stato sicuramente tenero nei confronti dei colleghi. Cannavaro ha commentato così l’accaduto: “Ognuno dice quello che sente, ma poi c’è sempre qualcuno che deve vendere. E’ normale che con gli autori del libro si cerchi la frase ad effetto che viene strumentalizzata di più. Bisogna stare nelle situazioni, nessuno può dire chi ha torto o ragione, se Giorgio sentiva di dire quelle cose nessuno può dire niente“.

