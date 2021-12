Cannavaro, impresa di Natale: Napoli-Roma in bicicletta in 7 ore e 43 minuti

Gli scatti social dopo la grande fatica

Una serie di foto, la prima soprattutto con caschetto d'ordinanza, per raccontare quella che è stata la sua "impresa di Natale". Parliamo di Fabio Cannavaro, storico ex difensore e allenatore, che ha scelto una serie di scatti social per dare conto di quanto fatto in questi giorni. Su Instagram, il campione del mondo 2006 ha mostrato cosa ha combinato in sella alla sua bicicletta.