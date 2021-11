Cannavaro: “L’Italia ce la farà. Rigore? Tirerà chi se la sente”

Parla l'ex campione del mondo azzurro

L' Italia stasera è chiamata ad una gara di grande personalità contro l'Irlanda del Nord . Un match che probabilmente darà l'accesso al Mondiale in Qatar nonostante qualche difficoltà di troppo. Grande ansia e attesa attorno alla sdida degli Azzurri ma altrettanta fiducia nei loro mezzi. Parola di Fabio Cannavaro che al Corriere dello Sport ha voluto dire la sua sul cammino degli uomini di Roberto Mancini paragonandolo con quello da lui vissuto nel 1997 contro la Russia per il passaggio al Mondiale in Francia.

FIDUCIA - "Non ricordo se prima di quella sfida riuscii a dormire, ma la tensione era tanta", ha detto Cannavaro. "Sono sicuro che stasera ce la faremo, esattamente come quella volta. In questi mesi dalla vittoria dell'Europeo c'è stato un calo fisico naturale, ma la qualità in rosa è tanta e Mancini conosce ogni sfumatura del calcio. E se capita un rigore tirerà chi se la sente".