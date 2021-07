Cannavaro: “Mancini e Vialli Santi subito! Ora l’Italia deve…”

Parla l'ex difensore campione del mondo nel 2006

Fabio Cannavaro , campione del Mondo e Pallone d'Oro, ha parlato ai microfoni di Tuttosport elogiando il lavoro svolto dal CT. Roberto Mancini che ha portato l'italia a vincere l'Europeo. L'ex difensore ha esaltato il rapporto del commissario tecnico e del capo delegazione Gianluca Vialli non usando mezze misure: "Mancini Santo subito, ovviamente insieme a Luca Vialli. Hanno emozionato tutti, come quando giocavano. Il Mancio ha dato ossigeno a un movimento in grande difficoltà. Ora l'Italia deve continuare a crescere".

E a proposito della squadra Azzurra: "Chiellini come me nel 2006? Giorgio ha disputato un Europeo super. Il fuoriclasse di questa Italia, però, è un altro: Gigio Donnarumma. Mi meraviglio che, prima di Euro2020, c’era anche chi lo considerava un portiere bravo, ma normale. Non c’è nulla di normale, in Gigio. A partire da una tranquillità unica se pensiamo che ha appena 22 anni". Su Donnarumma: "Occasione persa per le big italiane visto il trasferimento al Psg? Certo. Sarà il miglior portiere per 10-15 anni. Almeno ce lo godremo in Nazionale", ha commentato Cannavaro.