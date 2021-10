Cannavaro non ha dubbi: “Donnarumma potrà vincere il Pallone d’Oro perché…”

Il commento dell'ex difensore italiano

DA PALLONE D'ORO - Molto discusso per la decisione di trasferirsi a parametro zero dal Milan a club parigino, Donnarumma ha un grande futuro per Cannavaro: "Per i portieri, come per i difensori, è sempre molto dura per il Pallone d'Oro. Non è un caso lo abbia vinto solo il russo Yashin. Gigio ne avrà parecchie di possibilità continuando così. Fra Nazionale e Psg potrà vincere molto e proporsi con più chance al trofeo visto che l’era di Messi e Ronaldo è al tramonto e ancora non si vedono all’orizzonte grandi dominatori".