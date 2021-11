Cannavaro: “Pallone d’Oro? Per me se lo giocano in tre…”

L'ex difensore ora mister è sicuro che possa essere lotta a tre

Non solo la voglia di rimettersi in gioco come allenatore, questa volta in Europa, ma Fabio Cannavaro, storico ex difensore e ora mister, nella sua intervista a Marca, ha parlato anche dell'assegnazione del Pallone d'Oro 2021 che mai come quest'anno vede diversi potenziali candidati.