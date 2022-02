Cannavaro: “Per essere tra i migliori devo allenare in Europa. Cercato dalla Premier ma…”

Parla il mister, pronto ad una nuova avventura alla guida di un club europeo

Fabio Cannavaro si racconta in un'intervista rilasciata al Telegraph. L'ex difensore e campione del mondo con l'Italia ha intrapreso ormai da qualche anno l'esperienza da allenatore e dopo le avventure come assistente dell’Al-Ahli, squadra con sede negli Emirati Arabi Uniti, e quella alla guida del Guangzhou Evergrande in Cina, si sente pronto a prendere in mano un club in Europa.

MIGLIORE - "Ho avuto ottimi lavori in Asia, ma i migliori club e manager sono in Europa, quindi se voglio essere uno dei migliori devo competere con loro", ha detto Cannavaro senza troppi giri di parole. "Penso di essere pronto. A volte la gente pensa che non conosco il campionato, che non ho esperienza in Europa ma è il calcio. So cosa sta succedendo nei club, negli spogliatoi. Ho lavorato per ottimi allenatori e voglio condividere queste esperienze… voglio insegnare".

DIALOGHI - L'ex calciatore ha anche ammesso di aver recentemente avuto colloqui con squadre di Premier League ed in particolare con Everton e Watford: "All’Everton ho spiegato al presidente la mia filosofia e strategia. Ma ovviamente è comprensibile la loro scelta di Lampard. Quando si ha l’opportunità di prendere lui che conosce meglio di me, forse, la Premier. Al Watford mi hanno detto che avevano bisogno di un allenatore in fretta e hanno optato per Roy Hodgson. È stato un onore parlare con loro ed è importante che io abbia iniziato ad avere queste conversazioni".