Cannavaro, personal stylist di… Thuram: “Dovetti regalargli calzini lunghi…”

Tante le dirette Instagram tra calciatori ed ex giocatori. Una delle ultime ha visto protagonisti Fabio Cannavaro e Alessandro Nesta. I due campioni del mondo si sono raccontati alcuni retrocena curiosi delle loro esperienze. Tra queste, anche una particolare relativa ad un altro top player del passato: Lilian Thuram, compagno dell’attuale mister del Guangzhou Evergrande prima al Parma e poi alla Juventus.

QUESTIONE DI STILE – Cannavaro ha raccontato: “La prima settimana di Parma dissi a Lilian che in Italia il calzino bianco non andava bene, mi disse ok ma venne col calzino corto nero”. “Dopo 15 giorni andai a comprargli il pacco da dodici di calzini lunghi“. Ma anche con questa soluzione c’era qualche problema: “Mi diceva che non non era abituato visto che non dovevamo giocare. Ma io gli dissi basta, mettiti questi…”, ha concluso l’ex difensore.