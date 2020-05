Cannavaro racconta: “Abbiamo rotto la coppa del Mondiale”

Il 9 luglio del 2006 l’Italia diventava Campione del Mondo, conquistando il suo quarto mondiale della storia. Un trionfo che è ancora ben presente negli occhi e nella memoria di tanti italiani. A Roma la squadra venne accolta al Circo Massimo in un vero e proprio tripudio e in quella circostanza successe qualcosa che Cannavaro ha rivelato 14 anni dopo.

Coppa rotta

Durante una diretta Instagram l’ex difensore ha rivelato di aver rotto la copia della Coppa consegnatagli dalla Fifa: “La coppa del Mondo 2006? Appena arrivati a Roma l’abbiamo rotta. La coppa che ti danno durante la premiazione e che si vede in tv è quella vera. Poi la FIFA per sicurezza ti dà una copia, ed è quella che abbiamo rotto a Roma.” Sempre Cannavaro ha poi raccontato il momento della riconsegna, quattro anni più tardi durante i mondiali in Sudafrica del 2010: “Quando ho dovuto riconsegnare la coppa ai Mondiali del 2010 una persona addetta alla sicurezza mi ha chiesto di indossare i guanti. Poi però qualcuno dalla FIFA gli avrà detto che potevo tenerla tranquillamente“.

Cannavaro e Ibra

Durante questo lockdown, l’ex centrale ha invitato molti ex compagni nelle sue dirette social e durante una di queste ha parlato del rapporto con Zlatan Ibrahimovic: “L’ho portato nei vicoli, a Posillipo, a vedere il golfo e lo stadio: si è divertito e innamorato della città. Io e lui cazzeggiavamo sempre, lo prendevo in giro dalla mattina alla sera. Zlatan fa ridere, è molto divertente, si vede che da giovane ha sofferto, è diventato un leader, un giocatore straordinario Quando venne alla Juventus rispettava tantissimo Capello e aveva bisogno di un allenatore così. All’inizio contro di me non la beccava mai, gli passavo sotto le gambe e gli dicevo che se voleva divertirsi col pallone poteva farlo tirando in porta alla fine della partitella“.