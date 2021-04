Cannavaro: “Serie A con poco appeal ma possiamo tornare grandi”

Parla l'ex difensore azzurro e ora mister

Interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera da parte di Fabio Cannavaro, storico difensore e campione del mondo con l'Italia nel 2006. Diversi temi trattati, dall'attualità della Serie A fino al calcio italiano in generale. "Non abbiamo più la forza di ingaggiare giovani di talento che preferiscono Premier, Spagna o PSG - ha esordito l'ex giocatore in merito all'appeal del campionato nostrano. "Io ho fatto in tempo ad allenarmi con Maradona e a marcare come Ronaldo il Fenomeno o Zidane. Negli anni '80 e '90 attiravamo il meglio del calcio Mondiale, ora non è più così ma non buttiamoci giù perché penso che abbiamo enormi margini di miglioramento. Ci sono club che hanno la possibilità di costruirsi un proprio stadio e di gestire entrare e risorse come da tempo fanno i più grandi club europei".