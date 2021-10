Cannavaro: “Voglio allenare in Europa. Una volta risposi a Pepe e Marcelo…”

Il campione del mondo con l'Italia si racconta a 360°

ADDIO CINA - Sulla rescissione con il club cinese del Guangzhou Evergrande: "Era tempo. Non è stato per ragioni economiche: la situazione, con i protocolli anti-covid, era insostenibile. Sono stato troppi mesi senza vedere la mia famiglia", ha detto Cannavaro .

FUTURO - Dopo l'esperienza asiatica, il campione del mondo del 2006 spera di avere presto una chance in Europa: "E' quello che voglio. Napoli? Non chiudo nessuna porta. Il Napoli e l'Italia fanno parte della mia storia. Real Madrid? Beh, non posso dire che non mi piacerebbe (ride ndr). Sono ambizioso e non mi pongo limiti ma ora c'è Ancelotti che farà senza dubbio un grande lavoro".