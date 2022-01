Cantona dice no al Mondiale in Qatar: “Non lo guarderò perché…”

Il parere decisamente forte dell'ex stella sul Mondiale 2022

CONTRO - "A essere onesti, non mi importa molto dei prossimi Mondiali in Qatar. Per me non sono una vera Coppa del Mondo", ha esordito Cantona. "Negli ultimi anni ci sono stati molti eventi come i Giochi Olimpici o i Mondiali che sono stati organizzati in Paesi emergenti, come in Russia o anche la Cina. Ma il Qatar non è un paese calcistico. Non sono contrario all'idea di ospitare i Mondiali in un paese in cui c'è la possibilità di promuovere e far crescere il calcio, esattamente come è avvenuto in Sudafrica o negli Stati Uniti negli anni Novanta. Il calcio è lo sport femminile più popolare negli Stati Uniti, c'è un potenziale enorme da sviluppare. Ma la verità è che in Qatar questo potenziale non c'è. Non c'è nulla. Credo che sia solo una questione di soldi". Ecco perché l'ex calciatore non sembra essere intenzionato a guardarli: "Se vogliamo parlare anche del modo in cui hanno trattato le persone che hanno costruito gli stadi. Cavolo è orribile, migliaia di persone sono morte. Ma noi saremo contenti comunque di avere questi Mondiali. Personalmente, io non li vedrò".