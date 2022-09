Cantona esalta una leggenda del Milan: “Lo ammiro perchè…”

La leggenda del Manchester United Eric Cantona ha nominato due giocatori che ammira. Il francese 56enne, ha giocato con otto squadre in carriera prima di ritirarsi anticipatamente all'età di 30 anni. "Vivo con felicità in un mondo diverso, che penso sia molto migliore di quello in cui avrei potuto vivere facendo l'allenatore o rimanendo nel mondo del calcio - ha ammesso Cantona - . Ammiro Ryan Giggs e Paolo Maldini, che hanno giocato professionalmente per 20 anni nello stesso club. Li ammiro per questo loro senso di appartenenza, io mi annoio molto velocemente, forse perché ho altri hobby”, dice Cantona.