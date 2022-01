Cantona lancia la sua agenzia di viaggi a tema calcio…

L'idea dell'ex giocatore

Sì, proprio così. Il pallone sempre al centro dei suoi pensieri ma in un modo decisamente innovativo. Cantona ha creato la Looking FC una vera e propria agenzia di viaggi fatta per chi è interessato a seguire i principali eventi calcistici del mondo. L'idea dell'ex giocatore è quella di organizzare non solo l'evento inteso come viaggio e partita ma di creare una vera e propria esperienza con tanto di pasti, luoghi da vedere e ovviamente l'esperienza da spettatore per le gare poi scelte dal consumatore.