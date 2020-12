Caos a Livorno: blitz dei tifosi nella sede del club

Prima i pagamenti non pervenuti, poi gli Allievi che trovano il campo di allenamento chiuso, infine, la protesta accesa di tifosi. Il Livorno Calcio sta vivendo un momento assolutamente complesso. Forse il più difficile della sua storia.

Nelle scorse ore i ragazzi degli Allievi Nazionali amaranto, ragazzi che non hanno ancora diciassette anni, dovevano allenarsi al ‘Piancastelli’ in Banditella. Ma qualcuno glielo ha impedito. Cancello sbarrato e chiuso con un lucchetto: questo lo scenario che ha portato alle prime manifestazioni da parte dei diretti interessati. Il motivo? Il campo sportivo, per volere del proprietario della struttura, è stato chiuso per affitto non pagato.

Solo l’inizio della telenovela Livorno perché nel tardo pomeriggio di ieri, ecco il blitz dei tifosi amaranto nella sede del club in via dell’Indipendenza per manifestare contro l’incertezza societaria. “Una normale discussione”, avevano detto alcuni dirigenti interpellati, ma evidentemente l’ennesimo atto che dimostrato come la piazza calda livornese chieda chiarezza e onestà. Quanto merita un club come il Livorno.