Caos Juventus, Del Piero: “Mio ritorno? Legame profondo e…”

Nelle scorse ore, quasi come un fulmine a ciel sereno, l'intero CdA della Juventus si è dimesso, compreso il presidente Andrea Agnelli. Una scossa improvvisa nell'ambiente bianconero che ha dunque messo la base per una rivoluzione. Sull'argomento è intervenuto anche Alessandro Del Piero, storico ex giocatore e capitano della squadra. Intervenuto nel corso di una trasmissione legata ai Mondiali in Qatar per beIN Sports, Pinturicchio ha detto la sua sul potenziale ritorno nella società.