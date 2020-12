Caos Livorno, giocatori mandati via dal ristorante del Coni

Il caos in casa Livorno prosegue. Dopo quanto accaduto nelle scorse ore con gli Allievi rimasti fuori dal campo a causa della chiusura di esso per via del mancato pagamento dell’affitto, e il successivo blitz degli ultras nella sede del club, ecco un altro episodio davvero surreale: i giocatori amaranto sono stati mandati via dal ristorante del Coni in quanto il club non ha ancora adempito ai suoi doveri economici per i pasti nei confronti della struttura.

Da quanto si apprende dal Corriere della Sera, i giocatori del Livorno avevano appena concluso l’allenamento, prima di partire per la trasferta di Vercelli campionato di serie C, poi rimandata per il maltempo, ma al momento di arrivare al ristorante, sono stati invitati a lasciare il luogo perché il locale non ha ancora riscosso quanto dovuto dal club in queste settimane e ha deciso di smettere di fare credito alla società.