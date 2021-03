Capello: “A Pirlo è mancato percorso di formazione. Scudetto? L’Inter ha già vinto…”

Torna a parlare Fabio Capello e lo fa in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. L’ex allenatore si è soffermato sui temi caldi del calcio internazionale ed in particolare modo sulla Champions League e sulla Serie A con il duello per il Tricolore.

A tutto Capello

“Italiane out dall’Europa? Siamo fuori per mancanza di qualità e semplicità. Resiste la Roma, per fortuna. Il Milan ha pagato un sorteggio sfortunato e le tante assenze, tante e tutte in una volta. Contro qualsiasi altro avversario sarebbe passato”, ha esordito Capello che è poi passato alla Champions: “Credo che a Guardiola gli sia venuta voglia di vincerla. Ecco perché ha cambiato il modo di fare calcio soffermandosi sulla fase difensiva. Vuole che Cancelo difenda altissimo, che occupi il centrocampo, perché così ha più spazio per il recupero quando la squadra perde il pallone. I guardiolisti della seconda ora dovrebbero riflettere sull’evoluzione di Pep, sui suoi atteggiamenti. Critico verso gli italiani? Osservo e valuto. Nei quarti di Champions ci sono quattro tecnici tedeschi, Klopp, Tuchel, Terzic e Flick”.

Passando alla Serie A: “Scudetto? Conte l’ha vinto il giorno in cui il Milan ha perso a La Spezia. Ritorno della Juve? No, non ci credo”. E a proposito dei bianconeri: “Pirlo? Gli è mancato il percorso di formazione, si è dovuto arrangiare da solo nei primi tre mesi. La sua è stata un’immeresione pesante ma che ha affrontato consapevolmente. Dicevo di Gotti: al contrario di Pirlo, si è fatto le ossa come secondo di Donadoni e Sarri. L’esperienza è un valore, aiuta a ridurre il numero degli errori, favorisce l’intuizione”.