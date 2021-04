Capello: “Allegri alla Juve? Qualcuno si è sopravvalutato. Fossi in lui…”

L'ex mister non è convinto che il ritorno del toscano in bianconero sia la soluzione

L’ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus non convince Fabio Capello . Gli ultimi risultati deludenti di Andrea Pirlo in bianconero hanno fatto balzare alla cronaca diverse ipotesi per il futuro e una di queste è proprio il ritorno del tecnico toscano, partito due stagioni fa.

Dopo di lui era arrivato Sarri che, dopo la vittoria dello scudetto, aveva lasciato il posto a Pirlo. Un cambiamento che non è piaciuto a Capello che sul tema si è così espresso negli studi di Sky: "Tutti quelli che sono ritornati, parlo anche del sottoscritto, non hanno fatto molto bene", ha spiegato l'ex mister. "Se tornasse Allegri, lo farebbe in una bottega che conosce molto bene. Però mi chiedo: perché è andato via? Perché volevano qualcosa di diverso? È arrivato Sarri e non è riuscito a dipingere il quadro che voleva. Quindi la domanda è: chi è responsabile di queste scelte? Se è la dirigenza che pensa di saperne di più degli allenatori… Queste scelte di tre allenatori in tre anni mi fanno pensare che ci sia qualcuno che si è sopravvalutato. Fossi in Allegri, ci penserei...".