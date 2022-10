Capello: “Allegri sta vivendo ciò che ho vissuto io al Milan. Ma i calciatori…”

"Mi sembra che Allegri stia vivendo la stessa cosa che ho vissuto quando sono tornato al Milan", ha esordito Capello. "Vede che le cose non vanno ma non riesce a far guarire la squadra. Cerchi di far fare certe cose che in campo poi non vengono eseguite. Io la leggo così. Quando è arrivato nell'ambiente è stato detto 'ah, è arrivato l'ombrellone e noi (i giocatori ndr) siamo tranquilli'. Io non riuscivo ad ottenere determinate cose da alcuni giocatori. La cosa che mi rattristava era che solo due anni prima riuscivo a vedere i giocatori che mi avevano dato tutto che e poi no. Vero che adesso ad Allegri mancano dei giocatori che possono fare la differenza, però...". E ancora: "Le critiche sono tutte ad Allegri ma i giocatori non vengono toccati. Adesso qualcosa su Vlahovic che non segna ma...".