Capello: “Ancelotti CT Brasile? Una ‘golosità’ riportarli a vincere un Mondiale”

Il commento dell'ex mister sul possibile futuro di Ancelotti come commissario tecnico della Nazionale brasiliana.

Fabio Capello , presente negli studi di Sky Sport, ha commentato alcuni temi caldi relativi alla prima semifinale d'andata di Champions League andata in scena tra Real Madrid e Manchester City. Non solo un pensiero su Pep Guardiola ma anche su Carlo Ancelotti e i tanti rumors sul suo futuro che lo vorrebbero essere il candidato principale a guidare il Brasile nel ruolo di CT dopo la conclusione di questa annata alla guida dei Blancos.

Su Guardiola, Capello ha detto: Guardiola ha fatto il tattico nel match col Real. Per raggiungere certi obiettivi devi preparare le partite anche così". "Mentre per Ancelotti dico che l'offerta ricevuta dal Brasile, a una certa età, può essere una golosità, come l'idea di riportarli a vincere il Mondiale... Una grande soddisfazione".