Capello: “Barella tra i top 3 centrocampisti al mondo perché…”

Ancora una prova ottima per Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, nel successo dei suoi contro il Genoa nella 24^ giornata di Serie A. Una gara di forza ma anche di qualità che ha impressionato Fabio Capello. L’ex mister, così come in passato, ai microfoni di Sky, si è lasciato andare ad una serie di commenti davvero positivi per l’ex Cagliari.

“Barella è fra i migliori 3 centrocampisti al mondo“, ha detto Capello sul giovane centrocampista. “Vi spiego anche perché: Barella ha corsa, quando va a crossare la metta giusta, quando vuole l’assist lo fa perfettamente. Ha più qualità di Hakimi e recupera molti più palloni”.