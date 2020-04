Capello e il consiglio a Ibra: “Non giocava per il gol, gli dissi di fare meno circo”

Fabio Capello ha avuto la fortuna e la bravura di allenare tantissimi campioni. L’ex allenatore ha militato nei club più importanti d’Europa e nella sua lunghissima carriera ha alzato quasi tutti i trofei per club, eccezion fatta per la Coppa Intercontinentale. Durante un’intervista ai microfoni di SkySport ‘Don Fabio’ ha parlato del rapporto con Zlatan Ibrahimovic e dei suoi consigli ai tempi della Juventus.

MENO CIRCO – Capello ha parlato così del campione svedese: “Non sono riuscito a tirare fuori il talento di Cassano, invece Ibrahimovic è voglioso e determinato in tutto quello che fa e capisce che se qualcuno gli dice qualcosa è per migliorarlo. Gli dissi ‘Basta Ajax’. Lui si divertiva, ma non giocava per il goal. Non l’aveva in testa, per lui il goal era un optional, una cosa che se veniva… veniva. Aveva invece le potenzialità per cercarlo di più, doveva muoversi di più in area di rigore. Gli dicevo ‘Fai meno circo’, perché è una cosa che non serve a niente. Ho dovuto togliergli quella gioia che aveva lui di fare certe cose, per poterlo portare più avanti e farlo diventare quel realizzatore eccezionalmente tecnico che è ancora oggi a 39 anni. Io gli ho dato dei suggerimenti, poi è stato tutto merito suo”.