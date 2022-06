Capello e il retroscena su Messi: “Ho cercato di portarlo alla Juve”

L'aneddoto dell'ex allenatore italiano

In un'intervista concessa a The Sun, Fabio Capello ha rivelato un retroscena della sua avventura ai tempi della Juventus dal 2004 al 2006. L'ex commissario tecnico di Inghilterra e Russia, infatti, voleva portare in bianconero Lionel Messi dopo essere stato folgorato dal talento dell'argentino in un'amichevole. Questo il suo racconto: