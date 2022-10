Capello: “Ecco cosa avrei detto nello spogliatoio della Juventus dopo il Maccabi”

La sconfitta della Juventus in Champions League contro il Maccabi Haifa ha generato non poco clamore e reazioni. Diversi i commenti arrivati da esperti, calciatori e mister. Uno di questi è stato quello illustre di Fabio Capello che a Sky, con BillyCostacurta, ha detto la sua su come si sarebbe comportato se fosse stato l'allenatore de bianconeri al termine del match di Coppa perso.