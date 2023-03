Capello esalta l’Inter: “Ecco cosa ha fatto la differenza col Porto”

Il mister ha commentato il passaggio del turno in Champions dei nerazzurri.

L' Inter vola ai quarti di finale di Champions League e lo fa dopo lo 0-0 maturato nel match contro il Porto in Portogallo. La formazione nerazzurra, forte dell'1-o dell'andata, è riuscita a resistere e portare a casa un pari importante che le consente di andare avanti nella competizione. Negli studi di Sky, Fabio Capello ha analizzato il match ed esaltato la prestazione della squadra di Inzaghi.

PARERE - "Indubbiamente bisogna fare i complimenti alla formazione di Inzaghi. Si sono espressi al massimo livello. Hanno sofferto, ma si sono aiutati giocando da squadra, con un pizzico di fortuna. L’Inter ha avuto personalità. Senza personalità non vai avanti. Poi fisicamente è calata un po' nel secondo tempo. La cosa bella che si è vista è stata la voglia di aiutarsi da squadra. Anche quelli che sono entrati, magari erano tristi per non aver giocato dall'inizio ma hanno aiutato la squadra. Quando il Porto è cresciuto è subentrata la forza è stata quella di Onana, che ha compiuto interventi da grande portiere", ha detto Capello.