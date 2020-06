Capello: “Giusto ripartire. Gasperini positivo a Valencia? Non ha sbagliato”

Intervista a Il Giornale per Fabio Capello che ha affrontato diversi temi legati al calcio nostrano. Dalla ripartenza del campionato di Serie A, fino alle recenti polemiche attorno alla positività di Gian Piero Gasperini al Covid-19 e ai sintomi accusati anche prima e durante la sfida di Champions League contro il Valencia.

RIPARTENZA – “Io sono sempre stato favorevole alla ripresa del campionato. Avevo detto volevo riprendesse per avere una classifica onesta e precisa e non solo per il torneo in Sè ma perché in ballo ci sono tanti interessi anche economici che in questo momento di crisi possono essere molto importanti. Non solo per i club ma per tutte le persone che gravitano attorno al calcio”. “Maxi ritiro? Per una volta se si chiede un sacrificio al calciatore in un momento particolare non credo ci sarebbe nulla di male”.

CASO GASP – “Si parla di un periodo storico in cui non si conoscevano bene i sintomi”, ha spiegato Capello sulla positività di Gasperini che all’epoca non era nota. “Credo che le polemiche non abbiano molto senso. Mi pare tutto esagerato. Se poi pensiamo a cosa hanno combinato molti Stati prima di chiudere tutto… Credo che Gasp non abbia sbagliato a fare nulla. Magari al tempo pensava di avere una semplice influenza. Alla fine solo qualche giorno fa ha scoperto di aver avuto il coronavirus”.