Capello: “Guardiola? Bel lavoro ma il secondo è il primo dei perdenti…”

Fabio Capello ha rilasciato un'interessante intervista a Il Messaggero relativamente alla finale di Champions League di sabato che ha visto il Manchester City perdere dal Chelsea e quindi Tuchel trionfare su Guardiola: "E' stata una gara molto tattica, con due impostazioni diverse: il City in attacco ma con le solite carenze difensive, mentre il Chelsea ha messo in mostra organizzazione e ripartenze. Non sono sorpreso dalla vittoria dei Blues, nei due precedenti confronti avevano vinto sempre i ragazzi di Tuchel".