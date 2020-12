Capello, il retroscena: “C’era un calciatore che proprio non volevo ma poi…”

Fabio Capello racconta ai microfoni di Sky Sport un curioso retroscena relativo alla sua esperienza da mister alla Roma che riguarda un calciatore che proprio non avrebbe voluto nella sua squadra ma che poi, visto il rendimento in campo e in allenamento, lo ha fatto del tutto ricredere.

Capello e l’aneddoto su Samuel

Lo chiamavano The Wall quando giocava. E un motivo c’era. Nessuno poteva superarlo quando era in forma. Parliamo di Walter Samuel, ex difensore dell’Inter e della Roma che ai tempi proprio in giallorosso con Fabio Capello… beh, non era proprio apprezzato: “Quando i dirigenti della Roma hanno preso Samuel ho pensato non fosse all’altezza. Lo vedevo male in allenamento, poi i dirigenti del Boca mi hanno spiegato che nell’uno contro uno era insuperabile ed effettivamente le sue qualità sono venute fuori dopo. Ci vuole pazienza coi giocatori”, ha confessato l’ex mister.