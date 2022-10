Capello: “In Italia copiato male il ‘guardiolismo’”

In vista del big match di Serie A tra Milan e Juventus di sabato sera, ai taccuini de La Stampa è stato intervistato Fabio Capello , ex tecnico di entrambe le squadre. Diversi gli argomenti trattati dal campionato italiano fino, in generale, allo stile di gioco nostrano.

Poi sui singoli e anche alla luce delle gare di Champions in settimana: "Avete visto Di Maria contro il Maccabi? Hai voglia discutere di schemi e gioco, la differenza la fanno sempre i giocatori: un fuoriclasse magari non fa tante cose, ma tocca tre palloni e manda in porta due compagni", le parole di Capello. "Il Milan ha perso a Londra ma gioca bene. Come sempre cercherà di fare la partita. La Juventus sarà più portata al controllo e pronta ad approfittare di eventuali difficoltà. Senza Di Maria, squalificato, che qualcosa in più con quel piedino garantiva".