Capello: “Juventus fortunata in campionato. Le avversarie sono andate a rilento”

Fabio Capello, ex mister e ct, ha parlato dei temi caldi del calcio nostrano ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport. Interessanti le sue parole sulla lotta scudetto e non solo, soprattutto in merito alla Juventus.

Capello: “Juventus fortunata alla ripresa. Rivali sono andate a rilento”

“Campionato dopo la ripartenza allenante in vista della Champions? Siamo ripartiti lentamente. Le prime partite non avevano un grande ritmo. Ora un po’ meglio. Il grande caldo incide. Alcune squadre comunque giocano a ritmi elevati. Credo che in questo momento sia abbastanza allenante”, ha esordito Capello sulla ripresa. “La Juventus? Fortunata. Le inseguitrici sono andate pianissimo. L’unica che corre è l’Atalanta. La Juventus ha giocato un calcio discreto dove si sono messi in evidenza i fuoriclassi. Il calcio della Juventus dopo il lockdown è stato un po’ al risparmio aspettando la giocata dei suoi campioni“. “Cosa è successo alla Lazio? Non lo so. Interessante da capire. In campo mi sembra non avessero più quella rabbia e determinazione rispetto a prima. Credo sia davvero un mistero”. “Se questo campionato influenzerà anche il prossimo? Sicuramente sì”. “Rigori? Secondo me sono troppi. Non si capisce perché non venga presa in considerazione la pericolosità dell’azione. I troppi rigori sono un’assurdità”.

Sulla Champions della Vecchia Signora: “Sarà un vantaggio per la Juventus trovare un Lione che non ha giocato partite vere. Però credo che riuscirà a superare il turno. In ogni caso deve stare molto attenta perché parte dal gol di svantaggio”.

Sul Milan, Capello ha detto: “Rangnick adatto al Milan? Io non lo conosco. Credo sia un allenatore che ha fatto cose interessanti, ma non importanti. In Germania. Arriva in un campionato che non conosce. E secondo me sarà un altro anno zero e si perderà un altro campionato. Secondo me con questa squadra il Milan potrebbe dire la sua nel prossimo campionato.

