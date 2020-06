Capello: “Juventus stanca. Rigore CR7? Gli avrei fatto tirare il quarto”

“La finale l’ho vista attentamente. La Juventus era stanca già contro il Milan”. Questo il pensiero di Fabio Capello. L’ex tecnico ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel corso di Un giorno da Pecora per commentare la ripartenza del calcio italiano avvenuta con la Coppa Italia, vinta dal Napoli in finale contro i bianconeri di Sarri.

STANCA – “Contro il Milan era calata molto nel secondo tempo e contro il Napoli ne abbiamo avuto la riprova”. “Pochi cambi a disposizione? Beh, lamentarsi che la Juve aveva pochi cambi a disposizione… Non credo sia importante avere tanta panchina, piuttosto conta avere uomini di qualità”. E sui rigori, con la contestazione a Cristiano Ronaldo che non ha neppure calciato in quanto era il quinto rigorista: “Di solito io quello più bravo lo facevo calciare per quarto”. E su Sarri: “Se sarà confermato? Penso di sì. Lui è un allenatore preparato, la Juve è una macchina non facile da guidare”.

