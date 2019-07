Capello: “La Juventus non ha punti deboli. Inter e Napoli? Credo che…”

“La Juventus non ha punti deboli”, parola di Fabio Capello. L’ex tecnico ha detto la sua a La Stampa sui temi caldi del calcio nostrano con particolare riferimento alle big della Serie A. Bianconeri, Napoli e Inter sono considerate dall’ex mister le tre più forti d’Italia.

IL PUNTO – “Juventus? I dirigenti hanno costruito uno squadrone. La Juventus non ha punti deboli, Sarri esperto, la squadra è pronta per la Champions. Se Icardi può essere utile? Non serve”, ha commnetato Capello sui bianconeri. Mentre su Inter e Napoli: “L’Inter è una buonissima squadra, bene l’arrivo di Barella e Sensi. Ma vedo bene anche il Napoli di Carlo Ancelotti”.

Parole che faranno certamente piacere all’ambiente della Vecchia Signora ma che dovranno trovare conferma anche sul campo, dove la teoria lascia spazio alla pratica…