Capello: “Mi aspetto segnale da Dybala. De Ligt? Sia più leader”

Il commento del mister sulla Juventus e sui singoli bianconeri

Sempre lucido e senza peli sulla lingua Fabio Capello quando si tratta di dare un'opinione su un argomento. E così, il mister ed ex CT ha avuto modo di parlare della Juventus chiamata oggi al debutto in campionato contro l'Udinese ( QUI DOVE VEDERLA ). Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha detto la sua sull'inizio di stagione dei bianconeri e su quelle che dovranno essere le idee della squadra con Allegri.

RUOLI E CHIAREZZA - "Ai giocatori bisogna parlare in modo chiaro, dire dove si è e dove si va", ha detto Capello. "Ci vuole chiarezza con tutti, dai ragazzi ai campioni. Si può trattare Ronaldo come Ranocchia? Certo, l’importante è che lui, Ronaldo, si comporti come Ranocchia. Bisogna avere il coraggio di agire con tutti alla stessa maniera, questo ti fa essere rispettato".