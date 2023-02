Capello: “Napoli in Champions può giocarsela. Leao? Come Zaniolo malconsigliato”

Parlando del Milan in vista del match col Tottenham: "Milan? Hanno preso un’aspirina nell’intervallo perché nel primo tempo ha giocato solo il Torino. Il Tottenham l’ho vista attentamente e dico la verità mi sono sembrati in difficoltà. Leao? Per me è sempre un fenomeno, ma come Zaniolo è mal consigliato. La sua testa è nei contratti. Credo bisognerebbe dirgli qualche parola di fiducia".